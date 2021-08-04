رزاق فرحان يباشر بمهامه مدربا لنادي الكرخ

2021/08/04 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

باشر المدرب رزاق فرحان، اليوم الأربعاء، بمهامه مدربا لنادي الكرخ.

وقال رئيس نادي الكرخ شرار حيدر في تصريح لـ( بغداد اليوم )، ان "المدرب رزاق فرحان باشر مهامها مدربا للكرخ و أشرف على أول وحدة تدريبية للفريق بملعب نادي الكرخ"، لافتا الى انه "جاءت تسمية الكابتن رزاق فرحان بعد عدم إكمال المدرب السابق ثائر احمد مباريات الدوري السابق و اعتذاره و إكمال المساعد احمد عبد الجبار باقي مباريات الدوري المنصرم".

واضاف شرار ان "الكادر المساعد المتمثل بالكابتن احمد عبد الجبار باقي مع المدرب الجديد وتم الاتفاق على مجمل التفاصيل الفنية و المالية"، مبينا انه "تم مناقشة الوضع الفني للنادي و الأسماء المراد استقطابها و اللاعبون الذي سيعوضون الراحلين عن نادي الكرخ للظهور بالمستوى الذي يلبي طموحنا كإدارة".

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