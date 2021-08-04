الرشيد يعلن تعليمات جديدة بشأن القروض

2021/08/04 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد عن تعليماته الجديدة والمتضمنة شمول عناوين وظيفية اسوة بالمحقق العدلي لمنحهم قروض.

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وبين المكتب الاعلامي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 اب 2021)، ان "العناوين المشمولة ( المحقق القضائي في مجلس القضاء الاعلى والمشاور القانوني والمحقق في هيئة النزاهة وكتاب العدول في وزارة العدل)".

ولفت الى ان "المبلغ حدد ما بين (١٥-٥٠) مليون دينار ويمنح لحاملي بطاقة ماستر كارد ( نخيل )".

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