2021/08/04 | 14:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة برلمانية تشكو استمرار التهريب في منافذ كردستان

أكد رئيس لجنة الزراعة في برلمان إقليم كردستان عبد الستار مجيد، الأربعاء، استمرار عمليات التهريب في منافذ الإقليم الحدودية.

وقال مجيد إنه “كلما وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي في المواد الزراعية، فأن المسؤولين عن التهريب وهم يتبعون لجهات متنفذة يخربون كل عمل من شأنه منع الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي”.

وأضاف مجيد، أن “المنافذ الحدودية لاتلتزم بقرارات حكومة الإقليم، لأنها بالأساس تتبع جهات حزبية وعائلية وعشائر، وليس لوزارة المالية أو مجلس الوزراء سلطة عليها إطلاقاً”.

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