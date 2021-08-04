فائق زيدان يوجه بمحاسبة المحرضين ضد اللقاح

2021/08/04 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين على عدم أخذ اللقاح المعتمد من قبل وزارة الصحة ومعاقبة المخالفين لتعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفايروس.

وذكر رئيس المجلس فائق زيدان في تعميم للدوائر القضائية ، ان اللجوء الى محاسبة المحرضين ضد اللقاح بسبب اتساع الخطر العام جراء انتشار فايروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض.

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