2021/08/04 | 14:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على متسلل قادم من الأراضي السورية غربي نينوى.وقالت الخلية في بيان، إنه “بناءً على معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اكدت وجود محاولة لشخص باجتياز الشريط […]

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