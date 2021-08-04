الكهرباء تعقد اجتماعاً مع جنرل الكتريك لبحث سبل تطوير الوحدات التوليدية

2021/08/04 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقدت وزارة الكهرباء، اجتماعاً مع شركة جنرل الكتريك بحثت خلاله الاتفاقية الاطارية وفقاً لمحورين.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "استقبل وزير الكهرباء وكالةً المهندس عادل كريم يوم الثلاثاء الموافق الثالث من آب لعام ٢٠٢١ في مكتبه بمقر الوزارة وفد شركة (GE) في زيارةٍ استهدفت بحث الاتفاقية الاطارية التي تمت على هامش الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".

واشارت الوزارة الي أن الاجتماع ناقش بنود الاتفاقية وفق محورين "الاول، تأمين مبلغ (٢٥٠) مليون دولار لإكمال إتفاقية المرحلة الخامسة للصيانة الدائمية لوحدات GE والتي كان من المفترض اتمامها منذ عام ٢٠٢٠".

وأكمل البيان "اما الثاني، فيتضمن رغبة واستعداد الشركة في تجهيز مواد احتياطية لوحدات GE لخمس سنوات قادمة مقابل تنفيذ مراكز سيطرة لهذه الوحدات مجاناً وتقوم بمراقبتها وارسال اشارات في حالة حدوث اي خلل فني، مع تنفيذ تقنيات جديدة تطور هذه الوحدات وتزيد الانتاجية بواقع ١٠٠ ميگاواط مجاناً".

واوضحت أن الإتفاقية إشتملت "على تفعيل المقارنة المعيارية والذكاء الصناعي لجميع محطات التوليد، وهذا ما يستلزم القيام بالصيانات اللازمة سواء كانت طارئة ام دورية، مع انشاء مراكز تدريب بمستوى عالٍ من الاحترافية لتحسين اداء العاملين، على ان تستكمل كافة المتطلبات قبل نهاية حزيران لعام ٢٠٢٢".

الوزارة لفت الى أن "هذه الاتفاقية ما هي الا إتفاق اولي ضمن المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتخضع لمصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تفعيلها، حيث تم التداول واتخاذ القرارات بشأنها ضمن غرفة عمليات الوزارة وستتم مخاطبة الامانة العامة بخصوص دراستها والمصادقة على بنودها".

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