التجارة: منح 9353 إجازة استيراد خلال الشهر الماضي

2021/08/04 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لها أصدرت 9353 اجازة استيراد متنوعة خلال شهر تموز من العام الجاري.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجازات الممنوحة شملت اجازات استيراد السيارات والتي بلغت (7157) إجازة".

وأضاف أن "الشركة منحت كذلك (643) اجازة استيراد للمواد الزراعية و (1363) اجازة للمواد المتنوعة و (179) اجازة أدوية، ومنح (113) إجازة للمواد الكيميائية".

وبين سعيد، أن "الشركة اصدرت كذلك هويات استيراد عدد (168) هوية".

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