الوكيل الفني للصحة يناقش مع السفير البريطاني اسناد البرامج الوقائية وتوفير اللقاحات

2021/08/04 | 15:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/التقى الوكيل الفني لوزارة الصحة ، المكلف بمهام الوزارة ، الدكتور هاني العقابي السفير البريطاني في العراق مارك برايسون-ريتشاردسون والوفد المرافق له .وذكر بيان لوزارة الصحة انه :" تمت خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الصحي وكذلك الموقف الوبائي لفيروس كورونا للبلدين واسناد البرامج الوقائية وتوفير اللقاحات عبر منفذ كوفاكس ".واضاف البيان انه :" تم التطرق لملف دعم النازحين اثر الحروب والارهاب بتوفير عيادات متنقلة من خلال منظمات الامم المتحدة ودعم ستراتيجية تنظيم الاسرة واسناد برامجها في دائرة الصحة العامة .واوضح السفير البريطاني ان بلاده تقدم الدعم عن طريق البرنامج الإنمائي للامم المتحدة في تاهيل وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية ودعم مجمعات النازحين اثر الحروب والارهاب بتوفير عيادات متنقلة من خلال منظمات الامم المتحدة .واثنى على دور وزارة الصحة في السيطرة على الوباء ودورها الكبير في مواجهة الجائحة في العراق ./ انتهى ح

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