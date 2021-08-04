توجيه من الكهرباء بشأن ثلاث مناطق في بغداد

2021/08/04 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، توجيهاً بشأن ثلاث مناطق في بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وكيل الوزارة لشؤون الانتاج (عن الوزير) عادل كريم، اجرى جولةً تفقديةً لمحطة المنصور (١٣٢ ك.ڤ) التابعة الى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى، مستهدفاً مراجعة الخدمات المقدمة ميدانياً والاطلاع المباشر على مشاكل الاحمال والتجهيز".

واضاف ان "الجولة تناولت الإطلاع على حجم الاحمال والمغذيات، حيث ان بعضها بحاجة الى فكِّ اختناقات وبالتالي تطوير أداء محطة المنصور، فضلا عن الاطلاع على حجم الصيانات الجارية على مغيّر الڤولتيات الموجودة في المحولات، مع استخراج مغذيات اخرى لمحطتي الاحتفالات والإيمان الثانويتان بغية التخفيف عن مناطق المنصور، اليرموك، والحارثية".

وأوعز وزير الكهرباء وكالة، "بمراقبة الاحمال وعدالة التوزيع"، مشددا "على عدم استثناء اي مغذٍ من القطع المبرمج لصالح اي جهة".

واوصى "المراقبين بمتابعة الشبكة وموازنة الأحمال، اضافة لمراقبة منظومة الحماية في المحطة PROTECTION، وضرورة تفعيل نظام DC لإمكانية إظهار جميع الاشعارات في بورد السيطرة والپنلات".

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