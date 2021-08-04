بالوثيقة..سؤال برلماني لوزير النقل حول خسائر تصل إلى 50 مليار دينار

2021/08/04 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وجه عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، اليوم الأربعاء، سؤالاً برلمانياً لوزير النقل ماجد حنتوش، حول عقد يكبد الدولة خسائر تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار دينار سنوياً.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، انه "استنادا لأحكام المادة (٦١/سابعاً /أ) من الدستور والمادتين (٢٧/ ثانيا) و(٢٩) من قانون مجلس النواب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ والمادة (٥٠)و(٥١) من النظام الداخلي للمجلس يتم إحالة السؤال الموجه من قبل النائب جمال المحمداوي موجه إلى وزير النقل لتحديد موعد لحضوره إلى مبنى البرلمان، وفق الفترة المحددة في المواد القانونية ".

وأضاف أن "السؤال النيابي يتعلق بعقد مبرم التشغيل المشترك المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج والذي يكبد الدولة خسائر تقدر بـ ٥٠ مليار دينار سنوياً".

وكان النائب جمال المحمداوي قد طالب في وقت سابق رئاسة البرلمان بتحديد موعد لحضور الوزير الى جلسة مجلس النواب للإجابة شفاهيا عن الاسئلة البرلمانية .

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