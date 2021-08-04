لتجهيز المواطنين 24 ساعة.. وزير الكهرباء يكشف عن مساع لإضافة 15 ألف ميكاواط

2021/08/04 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الأربعاء، عن مساع لإضافة 15 ألف ميكاواط خلال ثلاث سنوات، فيما أعلن عن اعداد خطة كبيرة لزيادة كمية الطاقة في العراق تتضح ملامحها العام المقبل.

وقال كريم في تصريح لـ(بغداد اليوم) ان "العراق يحتاج الى 35 ألف ميكاواط لغرض تزويد المواطنين بـ 24 ساعة دون قطع وهذا الامر يحتاج الى خطوات وبدات هذه المساعي لغرض اضافة 15 ألف ميكاواط في غضون 3 سنوات او اقل وذلك لغرض وصول الانتاج الى 35 الف ميكاواط"، لافتا الى ان "الانتاج الحالي يزيد قليلا عن ال 20 الف ميكاواط".

وأضاف ان "ما سينتج بالسنوات الثلاث المقبلة قد يكون كفيلا بتوفير الساعات الكافية للمواطنين وهذا الامر لن يأتي بسهولة لكن ما قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته ايضا من دعم بالفترة الماضية يعزز مساعي زيادة انتاج الكهرباء في العراق"، كاشفا عن "اعداد خطة كبيرة لزيادة كمية الطاقة في العراق ممكن ان تتضح ملامحها العام المقبل".

وأشار الى ان "الكاظمي شدد على ضرورة انجاز الخطط التي توفر الساعات الاكثر للمواطنين بجميع المحافظات سيما البصرة المرتفعة بها درجات الحرار والرطوبة".

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