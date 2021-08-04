2021/08/04 | 15:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمطالبة بأجورهم.. مشرفو تربية الرصافة الثانية يتظاهرون امام مبنى الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/04 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمطالبة بأجورهم.. مشرفو تربية الرصافة الثانية يتظاهرون امام مبنى الوزارة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمطالبة بأجورهم.. مشرفو تربية الرصافة الثانية يتظاهرون امام مبنى الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).