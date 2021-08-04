تمديد أمد فحص فيروس كورونا للمسافرين القادمين من كندا

2021/08/04 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت سلطة الطيران المدني، الأربعاء، تمديد فحص فيروس كورونا للقادمين من كندا لمدة ثلاثة أيام.

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وذكرت السلطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آب 2021)، أنها "تود إعلام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد عن تمديد مدة فحص الإصابة بفيروس كورونا (pcr) للمسافرين القادمين من كندا إلى العراق والتي ستكون 96 ساعة بدلاً من 72 ساعة".

وأوضح ان هذا الاجراء "ياتي ذلك حسب توصيات وزارتي الصحة والخارجية ، لغرض توفير تسهيلات السفر الآمن لمسافرينا الكرام".

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