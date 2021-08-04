بيان جديد من مصرف الرشيد بخصوص القروض

2021/08/04 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن تعليماته الجديدة والمتضمنة شمول عناوين وظيفية اسوة بالمحقق العدلي لمنحهم قروض.وبين المكتب الاعلامي، في بيان، ان “العناوين المشمولة ( المحقق القضائي في مجلس القضاء الاعلى والمشاور القانوني والمحقق في هيئة النزاهة وكتاب العدول في وزارة العدل)”.ولفت الى ان “المبلغ حدد ما بين (١٥-٥٠) مليون دينار […]

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