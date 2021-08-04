التطبيعية تكشف مدة عقد مدرب المنتخب الوطني الجديد ادفوكات

2021/08/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة

القدم أياد بنيان، اليوم الأربعاء، أن

مدة العقد الذي تم إبرامه مع مدرب

المنتخب الوطني الجديد الهولندي ديك

ادفوكات يستمر لمدة سنة كاملة، مؤكداً

أن العقد قابل للتجدي

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