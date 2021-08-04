نينوى.. عشر سنوات لـ 3 مدانين بتسجيل عقار بوكالة مزورة

2021/08/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم

الاربعاء، حكما على ثلاثة مدانين

بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات على كل

واحد منهم عن جريمة تسجيل عقار باستخدام

وكالة عامة مزورة.

وذكر إعلام القضاء في بيان، ان "محكمة

جنايا

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