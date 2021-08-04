وزير العدل يبحث مع السفير الجزائري التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية والقضائية

2021/08/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار مع سفير الجزائر لدى العراق عبد القادر بن شاعة ، التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية والقضائية .وذكر بيان لوزارة العدل :" ان الوزير اشاد ‏بعمق ‏العلاقة التي تربط العراق والجزائر في ‏جميع ‏المجالات ، مشيرا الى توقيع اتفاقيتين في الوقت القريب ‏لتبادل الخبرات القانونية و في مجال التبليغات القضائية".‏ووجه دعوة الى وزير العدل الجزائري لحضور مؤتمر المركز ‏العربي للبحوث القضائية الذي سيعقد في بغداد بحضور جميع ‏وزراء العدل العرب./ انتهى ح‏

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