مخاطبة برلمانية الى وزارة النقل لتحديد موعد اجابة وزيرهـا عن سؤال شفهي يتعلق بهدر المال العام

2021/08/04 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / خاطبت الامانة العامة لمجلس النواب ، وزارة النقل لتحديد موعد حضور وزيرها الحالي ناصر الشبلي الى جلسة مجلس النواب للاجابة عن سؤال برلماني شفهي بشأن عقد التشغيل المشترك بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج والذي يكبد الدولة خسائر تقدر بـ (٥٠) مليار دينار سنوياً .وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية وجهت ، في 18 تموز الماضي ، سؤالا شفهيا الى وزير النقل بشأن عقد التشغيل المشترك المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج ، وطالبت رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد حضور الوزير الى جلسة البرلمان للاجابة شفاها عن الاسئلة البرلمانية ./انتهى7

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