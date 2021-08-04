بعد أشهر دون انفراج.. مسؤول إسباني يكشف ما يتطلبه حل الأزمة مع المغرب

2021/08/04 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الخارجية الإسبانية أن الأزمة مع الرباط لم تقفل بعد رغم مرور أشهر على اندلاعها بعد دخول زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في إسبانيا، فيما طالب وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل ألبريس، بالمزيد من الوقت.

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