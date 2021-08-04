الاتحاد الاوروبي: الـ(ناتو) لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحالف الدولي

2021/08/04 | 15:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يمكن للناتو أن يكون بديلاً للتحالف الدولي لهزيمة داعش، لأن مهمة الناتو في العراق غير قتالية.

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