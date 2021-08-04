رئيس التطبيعية: ادفوكات متحمسٌ للعمل مع المنتخب الوطني

2021/08/04 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان ، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع المدير الفني للمنتخب الوطني ديك أدفوكات لم تكن سهلة، فيما أشار إلى أن الأخير متحمس للعمل مع المنتخب.

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