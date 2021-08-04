ذي قار تكشف وجود الاف الدرجات المجمدة بإحدى مديرياتها

2021/08/04 | 16:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبشأن قرار 315 لتثبيت العقود، أوضح الخفاجي أن "القرار جاء لتحويل الأجور اليومية الى عقود وتثبيت العقود.

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