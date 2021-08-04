منظمة  ASB  تقيم  دورات متقدمة  لكوادر زراعة نينوى

2021/08/04 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتابة وتصوير : بهجت درسون أقامت منظمة ASB دورتين متقدمتين للكوادر الزراعية والإدارية في مديرية زراعة نينوى في بيروت عاصمة لبنان الشقيق، الدورة الأولى للمرشدين الزراعيين والثانية للقيادات الإدارية.قال مدير زراعة نينوى د.ربيع يوسف إلياس : بعد مداولة مع فريق منظمة ASB في مقر المديرية المكون من : رندلى نور الدين […]

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