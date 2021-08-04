فعاليات حوارية ونقدية في رابع أيام مهرجان العراق الوطني للمسرح

2021/08/04 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةتصوير: علي عدنانضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان العراق الوطني للمسرح، عقدت جلسة حوارية - نقدية، صباح اليوم الأربعاء، على القاعة العراقية في فندق فلسطين ميريديان. وتوزعت الجلسة بين عدة فعاليات هي (الإضاءة البديلة) أدارها عماد الخفاجي وقرأ فيها نورس عادل هادي ورقة نقدية، وفعالية تضمنت جلسة عن المسرحيات التي عرضت أمس الثلاثاء أدارها صباح المرزوك وعقب فيها ماهر الكتيباني على مسرحية (المشترك لا يرد) وعقب حسن عبود النخيل على مسرحية (حالات خاصة جدا)، فيما عقب حسين علي هارف على مسرحية (حقائب الانتظار)".وشهدت الجلسة إقامة حفل توقيع كتاب (في المسرح ثلاث نظريات عراقية) للدكتور جبار حسين صبري أدار الحفل الفنان ماجد درندش.

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