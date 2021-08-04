طائرة ايرانية تخرج عن مسارها اثناء اقلاعها من مطار النجف الدولي

2021/08/04 | 16:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية "محمد حسن ذي بخش"، الأربعاء عن خروج طائرة ركاب تابعة لشركة " قشم إير" عن مدرج مطار النجف الدولي بسبب خلل في عندة هبوط الطائرة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن "ذي بخش" قوله، إن الرحلة QB2316 المتجهة من النجف الى طهران من طراز ايرباس A320، قد خرجت من مسارها على مدرج مطار النجف عند اقلاعها ظهر اليوم الأربعاء.

ونوه إلى أن الطائرة انحرفت الى الساحة الترابية المحاذية للمدرج، مبينا أن الحادث نجم عن خلل بعدة هبوط الطائرة.

واكد المتحدث سلامة كافة الركاب كافة الذين غادروا متن الطائرة، وسيكملون رحلتهم الى طهران عبر طائرة بديلة.

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