طبيب لبناني يشرح الوضع المأساوي الذي عاشه بعد انفجار مرفأ بيروت

2021/08/04 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 منزل الطبيب النسائي محمد قاسم من عيادة الأموية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في بيروت، ولحسن الحظ، لم يصب أحد في عائلته، ولكنه يشرح عن الوضع المأساوي الذي تسبب به الانفجار والأزمة الاقتصادية.

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