2021/08/04 | 16:23 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة ركاب ايرانية تخرج عن مدرج مطار النجف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/04 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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