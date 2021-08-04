الخدمات النيابية : ندعم تنفيذ المشاريع الخدمية لتطوير العاصمـة ضمن مشروع نهضة بغداد

2021/08/04 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ، دعمها الخطة الخدمية لامانة بغداد في تطوير البنى التحتية للعاصمة ضمن مشروع نهضة بغداد .وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني ، في بيان صحفي ، ان " لجنة الخدمات النيابية تدعم الجهود الرامية لتطوير الواقع الخدمي والعمراني للعاصمة بالشكل الذي ينعكس ايجابا على واقع العاصمة " ، مشيدا بجهود ادارة قطاع النظافة ورفع مستوى منظومة النظافة والمتابعة الدورية والميدانية وتكثيف الحملات على نطاق شوارع العاصمة الرئيسة والجانبية ، بالاضافة للمساعي المبذولة في تنفيذ ٤٠ مشروعا خدميا مازالت في طور الاحالة وجدولة ٨ مشاريع للتنفيذ مع اكساء عدد من شوارع العاصمة وانشاء ٣ مجسرات رئيسة .ورحب السهلاني باستعدادات العاصمة لموسم الامطار ووضعها خطة طوارئ مبكرة ، مؤكدا ضرورة دعم امين بغداد في تنفيذ وتفعيل مضامين مشروع نهضة بغداد وان تحظى جهود الامانة بمتابعة ودعم رئيس الوزراء ووزير المالية والجهات الساندة من اجل بغداد اجمل./انتهى5

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