الشرطة يجدد تعاقده مع ناطق وعبد الزهرة ويخطف خدمات قاسم

2021/08/04 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ جدد فريق الشرطة تعاقده مع لاعبين من الفريق وأبرم صفقة جديدة ضمن خطة النادي للتحضير إلى الموسم المقبل.وجددت الإدارة عقد اللاعبين المدافع الدولي سعد ناطق واللاعب محمد عبد الزهرة الذي غاب طويلا الموسم الماضي بسبب الإصابة التي المت باللاعب على مستوى الركبة، وحافظ النادي على خدمات اللاعب بعد تماثله للشفاء من الإصابة.وتعاقدت إدارة النادي بشكل رسمي مع نجم منتخب الشباب ونادي الكرخ عبد الرزاق قاسم، وتأتي صفقة اللاعب الجديد ليعوض غياب اللاعب امجد عطوان الذي بات قريبا جدا من الاحتراف في الدوري القطري.ورغم المفاوضات مع المدرب التونسي نبيل معلول ووصولها إلى مراحل متطورة إلا أن النادي لم يعلن إلى الآن عن أسم المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.يشار إلى أن المدرب الصربي الكسندر اليتش قاد الفريق في الموسم الماضي وحصل معه على المركز الرابع./انتهى

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