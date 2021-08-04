قانون شركة النفط الوطنية على طاولة لجنة إعداد استراتيجية موازنات 2022-2024

2021/08/04 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقش وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الأربعاء، خطوات تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها، وذلك خلال ترؤسه الجلسة الخامسة عشر للجنة إعداد استراتيجية الموازنة للاعوام٢٠٢٢-٢٠٢٤.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آب 2021)، إنه "ترأس وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأربعاء ٤ آب ٢٠٢١ اجتماع الجلسة الخامسة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات و مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي المالية والتخطيط ومستشار الوزارة والمدراء العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة" .

وأضاف البيان، أنه "تم خلال الجلسة بحث قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطوير وتعزيز مهام عملها بما ينسجم مع رؤية واهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي، اضافة الى مناقشة إعادة تشكيل الشركة وفق الأسس الحديثة والمتقدمة المتعلقة بمعايير الكفاءة والإنتاجية والجدوى الإقتصادية".

وتابع، "كما جرى متابعة التقرير المقدم من قبل وزارة التجارة بشأن رؤيتها الاستراتيجية المتعلقة بخطة إنعاش التجارة الخارجية وفق اولويات الخطة الإصلاحية لتنشيط عجلة الاقتصاد العراقي وتوفير فرص تنموية تحفيزية متنوعة ذات مردودات إيجابية لتعظيم الايرادات العامة للمرحلة المقبلة".

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