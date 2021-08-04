في سلسلة حوارات منصة التنوير / فوزي عبد الرحيم عن الدولة العراقية المعاصرة واليسار والثقافة - رشيد غويلب

2021/08/04 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب الأمسية الحادية عشر في إطار سلسلة ندوات منصة التنوير عبر الفيس بووك استضافت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فوزي عبد الرحيم في محاضرة بعنوان " الثقافة والسياسة في العراق"، كان المفروض ان يتناول فيها المحاور التالية: دور النظام الملكي في تشكيل ملامح الثقافة العراقية، إثر التنوع العراقي في تكوين ثقافة عراقية، ظهور الحركات السياسية وتبلورها، ودورها في صناعة الثقافة العراقية وتوجهاتها، الاستقطاب السياس ......





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