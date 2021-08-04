2021/08/04 | 16:31 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 أغسطس 2021 | 04:11 مساءً

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تسجيل 12713 اصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 12713 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و6574 حالة شفاء و 73 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية

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