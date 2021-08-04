2021/08/04 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأربعاء، أنه ناقش خطوات تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها خلال اجتماع الجلسة الخامسة عشر والخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تناقش خطوات تعديل قانون شركة النفط الوطنية وآليات تطويرها المركز الخبري الوطني.

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