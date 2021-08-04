الجيش الإسرائيلي يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ

2021/08/04 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عملية إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان، حمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها، بحسب ما نشره عبر حسابه في موقع "تويتر".

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