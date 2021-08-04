2021/08/04 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 4 ملايين حالة جديدة.جاء ذلك في بيان للمنظمة، بشأن تحديثها الأسبوعي عن تطورات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: 4 ملايين إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).