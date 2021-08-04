ميسي يوجه رسالة لمدربه.. ما فحواها؟

2021/08/04 | 16:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ميسي بذلك أول لقب دولي كبير له مع منتخب بلاده عقب انتظار طويل، وبعد إخفاقه في أربع مباريات نهائية كبرى.

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