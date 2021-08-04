سلطة الطيران تعلن تمديد مدة فحص الإصابة بكورونا للمسافرين القادمين من كندا

2021/08/04 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، تمديد مدة فحص الإصابة بفيروس كورونا للمسافرين القادمين من كندا. وذكر بيان لسلطة الطيران تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تود إعلام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد عن تمديد مدة فحص الإصابة بفيروس كورونا (pcr) للمسافرين القادمين من كندا إلى العراق والتي ستكون 96 ساعة بدلاً من 72 ساعة". وأضافت، أن "ذلك يأتي حسب توصيات وزارتي الصحة والخارجية، لغرض توفير تسهيلات السفر الآمن للمسافرين".

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