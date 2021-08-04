فصيل مسلح ينشر فيديو للحظة تنفيذه عملية تفجير في العراق

2021/08/04 | 16:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت سرية "قاسم الجبارين"، الاربعاء، تسجيلا مصورا قالت انه عملية استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع لـ"قوات الاحتلال" في ذي قار.

واظهر مقطع الفيديو الذي حصل NRT على نسخة منه اليوم، (4 اب 2021)، لحظة وقوع التفجير عند مرور الرتل، دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف.

وفي وقت سابق حذرت سرية "قاسم الجبارين"، "الاحتلال الأميركي" من "ضربات موجعة"، وأنها ستترصد "فلول الاحتلال وعملائه"، وان "ضرباتنا قاصمة ودقيقة ولا تخطئ هدفها".

وتتعرض ارتال تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم داعش لاستهدافات متكررة في مناطق عدة، بهدف إجبارها على مغادرة البلاد.

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