2021/08/04 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام راكب بالاعتداء على مضيفتين طيران واعتدى على ثالثة على متن طائرة ركاب كانت متجهة من فيلادلفيا إلى ميامي، وبدأ العراك بعد تناول راكب يدعى ماكسويل بيري ويبلغ من العمر 22 عاما بعض المشروبات الكحولية على متن الطائرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد راكب يتحرش بمضيفات على متن طائرة في الجو.. شاهد ما حدث له) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد راكب يتحرش بمضيفات على متن طائرة في الجو.. شاهد ما حدث له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).