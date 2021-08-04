الموقف الوبائي: ارتفاع بالوفيات وأكثر من 12 ألف إصابة

2021/08/04 | 16:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من مليون و667 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 4 آب/أغسطس، وتضمن تسجيل 12713 إصابة، و73 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 6574 حالة إلى الشفاء بمعدل 89.3%.

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