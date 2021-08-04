تفجيرات جديدة تطال خطوط نقل الطاقة

2021/08/04 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق والواطئ ( صلاح الدين – غرب بغداد) و (نصر – قدس) الى عمل ارهابي تخريبي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (صلاح الدين – غرب بغداد) ٤٠٠ ك.ف رقم (١) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، تعرض اليوم الثلاثاء، الى عمل إرهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت إلى تضرر البرج رقم (١١٦) في منطقة النباعي غرب العاصمة بغداد؛ مما سيؤثر سلباً على تجهيز الطاقة الكهربائية لجزء من محافظة صلاح الدين وقضاء الطارمية”.

وأشارت إلى “تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (نصر – قدس) (١+٢) ١٣٢ ك.ف التابع للشركة العامة المذكورة الى عمل ارهابي تخريبي متزامن بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر البرج رقم (٢٤) في منطقة الطارمية غرب العاصمة مما ادى الى انفصال خطوط شمال بغداد ٤٠٠ ك.ف الاعظمية(١، ٢) الراشدية(٢،١) الحسينية(٢،١)، كما سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية لمشروع ماء الكرخ”.

وبينت، أن “الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابعة لفروع الشبكات الاولى والثانية فروع الشركة العامة ذاتها، توجهت الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من قيادة عمليات بغداد والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخطوط الناقلة، ومن خلاله تبين تعرض برجين لنقل الطاقة الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي، وبعد اكمال مسح المنطقة سيتم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخطوط اضطرارياً لصيانة البرجين واعادة تشييدهما، مع تسليك الخطوط واعادتهما للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”.

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