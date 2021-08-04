نينوى.. الاستخبارات تطيح بمتسلل قادم من سوريا

2021/08/04 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متسلل غربي نينوى قادماً من الأراضي السورية.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بناءً على معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اكدت وجود محاولة لشخص باجتياز الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأضافت، أنه “على اثر ذلك قامت مفارز الشعبة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ بنصب كمين له في سنجار والقبض عليه بعد اجتيازه الحدود، وتبين انه يحمل الجنسية السورية”.

وأشارت الخلية إلى “إحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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