2021/08/04 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه: انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات كثيرة تحمل اسم السيد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي وتقوم بنسبة أخبار وتصريحات له عارية عن الصحة تماما.وهنا نود التأكيد على أن رئيس الأركان لا يملك أي موقع أو حساب أو صفحة وأن مديرية الإعلام العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار والنشاطات الخاصة بالسيد رئيس الأركان. لذا اقتضى التنبيه.

هيئة الحشد الشعبيمديرية الإعلام العامة4 / 8 / 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يصدر توضيحاً يخص رئيس هيئة أركانه عبد العزيز المحمداوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يصدر توضيحاً يخص رئيس هيئة أركانه عبد العزيز المحمداوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).