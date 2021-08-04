2021/08/04 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت هيئة الحشد الشعبي ، ان رئيس اركانهـا عبد العزيز المحمداوي " ابو فدك " لا يملك اي موقع او حساب او صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي .وذكرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، " انتشرت في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات كثيرة تحمل اسم رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ، وتقوم بنسبة اخبار وتصريحات له عارية عن الصحة تماما " .واكدت الهيئة ان رئيس الاركان لا يملك اي موقع او حساب او صفحة"، مبينة أن " مديرية الإعلام العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار والنشاطات الخاصة برئيس الأركان "./انتهى5

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