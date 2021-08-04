الديوانية يتعاقد مع البرازيلي برونو

2021/08/04 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تعاقد نادي الديوانية مع محترف فريق زاخو السابق البرازيلي برونو لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وتعد صفقة المحترف البرازيلي هي الاولى للديوانية في الميركاتو بعد ان اتفقت الادارة مع المدرب الشاب احمد خلف لمواصلة المشوار مع الفريق ، وبالتالي بدأت حركة النادي في سوق الانتقالات لتعزيز الفريق ببعض العناصر المهمة.وحافظ فريق الديوانية على اغلب عناصره الذين مثلوه في الموسم الماضي مع رغبة الفريق بابرام عدد من الصفقات تحضيرا للموسم المقبل.يشار الى ان نادي الديوانية احتل المركز السادس عشر في نهاية الموسم الماضي./انتهى

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