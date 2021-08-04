الحشد ينبّه بشأن أخبار متداولة عبر صفحات تحمل اسم ’أبو فدك’

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، توضيحاً حول انتشار أخبار وتصريحات "عارية عن الصحة" عبر صفحات تحمل أسم رئيس أركان الهيئة.
قناة "ناس" على تلكرام..
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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آب 2021)، إنه "انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات كثيرة تحمل أسم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، وتقوم بنسب أخبار وتصريحات له عارية عن الصحة تماما".
وأضافت، "وهنا نود التأكيد على أن رئيس الأركان لا يملك أي موقع أو حساب أو صفحة، وأن مديرية الإعلام العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار والنشاطات الخاصة برئيس الأركان، لذا اقتضى التنبيه".
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