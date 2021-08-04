2021/08/04 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، توضيحاً حول انتشار أخبار وتصريحات "عارية عن الصحة" عبر صفحات تحمل أسم رئيس أركان الهيئة.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آب 2021)، إنه "انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات كثيرة تحمل أسم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، وتقوم بنسب أخبار وتصريحات له عارية عن الصحة تماما".

وأضافت، "وهنا نود التأكيد على أن رئيس الأركان لا يملك أي موقع أو حساب أو صفحة، وأن مديرية الإعلام العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار والنشاطات الخاصة برئيس الأركان، لذا اقتضى التنبيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينبّه بشأن أخبار متداولة عبر صفحات تحمل اسم ’أبو فدك’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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