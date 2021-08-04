خفايا الإنقلاب على الإشتراكية السوفياتية (2) - فؤاد النمري

2021/08/04 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري خفايا الإنقلاب على الإشتراكية السوفيلتية (2)إرهاصات المؤامرة الكبرى على الإتحاد السوفياتي تبدّت جلية في مؤتمر التراضي (Appeasement) في ميونخ في سبتمبر 38 وضم الدولتين الإمبرياليتين بريطانيا وفرنسا والدولتين الفاشيتين ألمانيا وإيطاليا، وزادها جلاءً رفض الدول الغربية الثلاث إقتراح ستالين بتحالف رباعي ضد النازية .ذلك ما رتب على مؤتمر الحزب الثامن عشر في مارس 1939 إنتهاج سياسة جديدة محتلفة ل ......





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