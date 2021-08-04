2021/08/04 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في صلاح الدين والعاصمة بغداد الى “عمل ارهابي تخريبي”. وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “لم يمض يوماً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في بغداد وصلاح الدين..



خطوط نقل الكهرباء تتعرض لعمل تخريبي المركز الخبري الوطني.

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