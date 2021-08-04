مسيرات في المدن.. ذكرى انفجار مرفأ بيروت تهدد البرلمان (صور)

2021/08/04 | 17:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المتوقع أن يتوجه المحتجون مع بداية المساء إلى محيط البرلمان.

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