رغم التحديات والإصابة.. معن أسعد يهدي سوريا أول ميدالية أولمبية منذ 16 عاما

2021/08/04 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الرباع السوري معن أسعد برونزية رفع الأثقال لوزن 109 كغ فما فوق في أولمبياد طوكيو، الأربعاء، ليمنح ميدالية جديدة للدول العربية في المحفل العالمي

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